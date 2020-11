Max Giusti: Davvero siete offesi per video Lotito?

16/11/2020 16:12

Per anni ha fatto la parodia di Claudio Lotito, facendo divertire tutti ma ora che Max Giusti ha diffuso u nuovo video in cui canzona il presidente della Lazio sulla vicenda dell'aereo preso per trasportare la squadra ("se non parte tira l'aria"- dice scatenando l'ilarità generale) molti tifosi biancocelesti si sono offesi. Incredulo a Radio Radio Ilario Di Giovambattista

Non posso credere che qualcuno si senta offeso per la vicenda del video di Max Giusti. Può piacere o non piacere, ma che si senta offeso no, anche amando a dismisura la Lazio. Forse si poteva evitare, al massimo, il riferimento ad Avellino

Lo stesso comico romano, noto tifoso giallorosso, ha detto a Radio Radio