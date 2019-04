Matuidi insiste: A Cagliari facevano i versi delle scimmie contro Kean

08/04/2019 09:05

In attesa che il Giudice Sportivo acquisisca ulteriori documentazioni ed emetta il verdetto nei confronti del Cagliari dopo i buuu razzistin nei confronti di Kean, Blaise Matuidi batte ancora il ferro finchè è caldo e vorrebbe evitare che questa storia finisse nel dimenticatoio. Il centrocampista della Juve si sfoga a Canal Plus: "Questo non è il mondo che vorrei vedere per i miei figli, quello che è successo è triste e non possiamo più tollerarlo. Si può dire che magari non sono razzisti e vogliono solo darci fastidio, ma no: queste sono cose che devono essere punite. A Cagliari c'erano grida di imitazione di una scimmia, mi ricordo che è successo due volte in cui Kean si è trovato davanti al portiere ed era prima del gol. Per questo motivo Moise ha avuto quella reazione quando ha segnato, per dire che non capiva. Ecco il perché delle sue braccia aperte. Quelle sono persone stupide che non dovrebbero mai essere autorizzate a entrare di nuovo in uno stadio. In campo non riuscivo a calmarmi, perché non volevo ignorare quello che stava accadendo e dovevo combatterlo. Non possiamo più permettercelo, dobbiamo avere il coraggio di far finire questo razzismo. Fermiamo le partite, le istituzioni devono prendere decisioni forti".