Materazzi rilegge il 5 maggio a modo suo e punge gli juventini

Era scontato che oggi, 5 maggio, i tifosi della Juve ne approfittassero per ricordare sui social la data della disfatta dell'Inter nel 2002, quando i nerazzurri persero con la Lazio all'ultima giornata e consegnarono di fatto lo scudetto ai bianconeri. Materazzi però ha voluto spiazzare tutti postando su Instagram una foto in cui bacia la coppa e una didascalia inequivocabile: "E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010".