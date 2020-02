Marelli evidenzia gli errori di Valeri in Milan-Juve

14/02/2020 14:58

"Non è un rigore clamoroso, non conta la direzione del pallone". Luca Marelli dà la sua versione sul rigore della discordia in Milan-Juve. L'ex arbitro comasco parla a Tutti Convocati, su Radio 24, e dice: " è 50-50. Difficile esporsi. Più no che sì per me. Braccio molto largo e il movimento di Calabria un pelo sospetto è, sicuramente c'è una deviazione. Mi lascia perplesso l'on field review perchè non vedo un chiaro ed evidente errore. Probabile che Valeri si sia perso il tocco sul braccio. Spesso gli episodi sfuggiti non vengono rivisti, perchè deve esserci il chiaro ed evidente errore. Nell'episodio Hernandez-Cuadrado Valeri ha fatto ampi cenni che non ci fosse nulla, ma mi pare eccessivo, quello per me era calcio di rigore. Gestione cartellini rivedibile. Non grande prestazione di Valeri. Ammonizione Ibra corretta, primo cartellino di Hernandez deriva da un errore di Valeri."