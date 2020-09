Marcolin: “Inter-Juve? Per lo scudetto c’è un altra concorrente”

14/09/2020 08:15

Il campionato di serie A si prepara alla ripartenza ancora una volta con gli stadi senza pubblico. E così come nella passata a stagione si cominciano a stilare le griglie di partenza in vista del campionato che sarà. L’argomento principale riguarda la lotta scudetto e sono tanti i commentatori e gli esperti che vedono ancora una volta il duello tra Juventus e Inter quello che deciderà il prossimo campionato. Ma non è di questo avviso Dario Marcolin che nel corso di un’intervista con Radiosei ha rivelato: “Dopo la passata stagione si può parare di scudetto anche in casa Lazio, ormai la Juventus e l’Inter non fanno più paura. Questa è l’esaltazione del lavoro che sta facendo Simone Inzaghi con la squadra, oggi on spavalderia puoi guardare alle squadre davanti a te. I biancocelesti sono diventati una certezza e non una squadra che può andare in difficoltà quando è sotto pressione. Sarebbe limitante dire che la Lazio non può pensare al primo posto, sono convinto che i giocatori nella loro testa pensano allo scudetto”.