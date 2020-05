Marcolin avverte il Napoli: “Impossibile sostituirlo”

22/05/2020 08:52

Il campionato aspetta ancora la data per la ripresa ma i pensieri sembrano essere concentrati più sulla prossima che sulla stagione attuale. Dario Marcolin, ex giocatore di Lazio e Napoli, fa il punto sulla squadra di Gattuso a Radio Goal: “Il rinnovo di Mertens apre la strada alla permanenza di Gattuso che si è battuto molto per il rinnovo del belga. Il Napoli ha calciatori con una struttura fisica tendenzialmente piccola e questo permette loro di entrare prima in condizioni a differenza dell’Inter, che per fare un esempio, ha molti calciatori grossi fisicamente. La Champions? Un conto è giocare a Barcellona a porte chiuse e senza Busquets e Vidal e un altro è farlo tra diversi mesi. Ma l’importante è non andare lì a difendersi solo. Mi sembrava strano ipotizzare un addio di Mertens, ma non mi priverei nemmeno Callajon. Ha caratteristiche che in giro, sulla faccia della terra, non esistono. L’ultimo simile era Zanetti”.