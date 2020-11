Maradona, Marino: Parlava con me e non con Ferlaino

26/11/2020 17:03

"Viene da piangere nel parlare di intitolare stadi a Maradona, perchè lui non c'è più e questa è la vera notizia". A Radio sportiva parla Pierpaolo Marino, il ds del Napoli del primo scudetto. Marino si dice a favore dello stadio intitolato al Pibe: "Diego comunque se lo merita perchè è stato il paladino dei napoletani e degli argentini. Quando arrivò a Napoli ci furono dei dubbi in partenza, e anche delle difficoltà nel capire la sua mentalità, ma quando tutti si riconobbero in lui, si creò quell'amalgama che poi portò Diego a trascinare tutti a risultati mai più toccati nella storia del Napoli. Nonostante il prezzo raddoppiato delle tessere, furono venduti addirittura 70mila abbonamenti e qui si capì la portata dell'operazione Maradona, ma al di là del valore tecnico Diego ha avuto dei risvolti umani che chi come noi ha avuto la fortuna di conoscerlo deve impegnarsi a rivalutare, visto che a volte è stato vilipeso. Lui sapeva che ero un dirigente giovane quando misi in contatto i suoi procuratori con i dirigenti del Napoli, poi Ferlaino mi volle al Napoli e lui fece di tutto per valorizzarmi nonostante avessi 31 anni, molti meno per esempio di Bruscolotti: ero un fuscello che poteva essere spazzato via e lui mi aiutò, voleva sempre parlare con me invece che col presidente e così faceva coi compagni di squadra, che potevano solo imparare i suoi valori e cercare di essere degni di giocare con lui. Ero negli spogliatoi dell'Azteca nel 1986 con lui e Carmando e la sento come una delle giornate più belle della mia vita, con quella Coppa del Mondo mi sentivo quasi argentino"