Mancano soldi incassi: La Juve la più danneggiata

02/01/2021 09:41

Effetto Covid. Il 2021 inizia con problemi anche superiori rispetto a come si era chiuso il 2020. Gli effetti della pandemia si fanno sentire sempre di più. C'è chi annuncia strette vigorose sul mercato, dove difficilmente circoleranno molti soldi, e chi addirittura ipotizza la cessione del club come - stando a quanto si legge oggi su alcuni giornali - starebbe pensando di fare Suning con l'Inter. C'è scarsa liquidità e tra i denari che mancano ci sono anche i soldi dei tifosi. La Stampa pubblica una tabella dove si evince che gli incassi da stadio potenziali che mancano nel 2020/2021 alle società di serie A: per la Juventus un danno da 80 milioni di euro. Per l'Inter sono 60, 40 per il Milan. Seguono Roma (38 milioni), Lazio e Atalanta (20) con il Napoli cui mancherebbero solo 17 milioni.

I tifosi scettici sui social

Dati che provocano la reazione dei tifosi su twitter: "Sarebbe utile esprimere il dato anche in percentuale sul fatturato" o anche: "Calcoli fatti sulla base di quale affluenza?". Nessuno ha particolare compassione per le perdite della Juve: "Tanto ha la Jeep.... Che paura c'è" oppure: "Gli incassi mancano solo alla Juve?" e infine: "Tutto sto pianto, l'Inter ne ha persi 60".