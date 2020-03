Magoni: Siamo arrabbiati, Bergamo piange: va fatto tampone a tutti

30/03/2020 12:53

“E’ una situazione difficile, negli ultimi 5 giorni a Bergamo e provincia sono morti 130 persone di media. Le famiglie sono in sofferenza, è una situazione disperata rispetto a questo mostro che ci sta portando via le persone più care". Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli, a Radio Marte parla della tragedia del Corona Virus e della sua Bergamo in particolare: "Questo crea tanta sofferenza. Siamo arrabbiati e delusi. Noi chiediamo di fare il tampone a tutta la Lombardia, è una cosa giusta, siamo tutti uguali. Non c’entra nulla il ceto sociale. Poi bisognerà ripartire anche dal punto di vista economico".