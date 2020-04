Maglie più belle della storia del calcio: Ce n'è anche una del Napoli

19/04/2020 14:40

C'è anche una maglia del Napoli tra quelle votate tra le più belle della storia del calcio nella classifica stilata dalla rivista anglosassone Four Four Two. Si tratta della versione azzurra della stagione 1990-91, che è risultata la quinta più bella. La maglia vestita da Maradona e compagni, fu la seconda nella storia del club a poter cucire sul petto il secondo scudetto. A vincere la classifica è la maglia della Danimarca del 1986, seguono quella del Boca Juniors (1981) e dell'Olanda del 1976. Prima italiana è la maglia della Lazio versione 1982-83.