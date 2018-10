Luperto ko, lascia l'U.21. Di Biagio col Belgio cerca conferme

08/10/2018 17:15

Come era prevedibile, dopo la mancata convocazione per la gara col Sassuolo, il difensore del Napoli Sebastiano Luperto ha lasciato il ritiro dell'Under 21. Con lui anche quello dell’Udinese Giuseppe Pezzella: al loro posto, Di Biagio ha convocato Arturo Calabresi del Bologna. Previsto un altro doppio impegno per gli Azzurrini dopo le due amichevoli disputate a settembre in casa della Slovacchia (sconfitta 3-0) e a Cagliari contro l’Albania (vittoria 3-1).

La squadra di Di Biagio scenderà in campo per la prima delle due gare giovedì 11 ottobre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Friuli’ contro il Belgio, mentre lunedì 15 (ore 18.30 – diretta su Rai 2) affronterà la Tunisia allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Nell’Under, che si è radunata ieri sera a Bologna, ci sono quattro volti nuovi: prima chiamata per i ‘romanisti’ Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo, per il centrocampista della Cremonese Gaetano Castrovilli e per l’attaccante della Juventus Moise Kean, mentre il difensore del Parma Alessandro Bastoni è alla sua seconda convocazione dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro in occasione delle gare dello scorso settembre. “Come sempre – ha dichiarato il tecnico azzurro - abbiamo convocato i migliori giocatori che possono servire in questo momento, quindi ritengo che avremo la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, c’è posto e disponibilità nei confronti di tutti. Da qui all’Europeo tutti hanno la possibilità di guadagnarsi un posto. Le convocazioni si fanno condividendole con le altre squadre, con la Nazionale A, con l’Under 20 e con l’Under 19 che sono impegnate in contemporanea. In tanti raduni capita che non vengono chiamati giocatori che magari potrebbero stare con noi, ma dietro a certe scelte c’è un discorso che noi conosciamo bene. In ogni caso siamo consapevoli di cosa abbiamo bisogno e di cosa stiamo cercando”.

Rispetto al raduno di settembre, qualche giovane ha avuto più spazio nel proprio club: “Noi speriamo sempre – prosegue Di Biagio - che loro possano giocare molto di più, perché in campo li vediamo poco e questo è un dato di fatto. Noi siamo comunque qui a lavorare per trovare delle soluzioni, provare qualcosa di nuovo e magari per loro può essere una vetrina che li porta a giocare di più nei club, come è successo a Di Marco. Sono curioso, ma soprattutto contento, di affrontare il Belgio a questo punto della stagione: loro sono molto forti e ci offrono la possibilità di testare il nostro momento contro una squadra di livello”.

L’elenco dei convocati

Portieri:: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma), (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Simone Edera (Torino), Andrea Favilli (Genoa), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).