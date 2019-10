Lucarelli su Lukaku: Non siamo alla playstation

07/10/2019 14:35

"Ho giocato con tanti stranieri e l'inizio è abbastanza complicato per tutti, anche quelli più bravi tecnicamente. In Italia bisogna imparare a dare tempo alla gente: neanche alla Playstation si riesce a imparare subito e ottenere i risultati". Cristiano Lucarelli giustifica la prova opaca di Lukaku. L'ex bomber di Livorno e Napoli parla a Radio sportiva e aggiunge: " DeLigt? Si parla di un ragazzo di 19 anni, che si porta dietro la zavorra di un trasferimento che ha fatto parlare tutto il mondo e ha avuto numero importantissimi. E' presto per pensare che possa giocare con la stessa disinvoltura di Bonucci o Chiellini. Ieri Sarri non ha dato punti di riferimento alla difesa dell'Inter. La squadra di Conte era equilibrata e ben messa in campo, quella è stata l'unica difficoltà. La differenza è stata che la Juve è abituata a fare questo tipo di partite e il fatto che l'Inter non ha in panchina i cambi che ha la Juventus".