Lucarelli: Ma quali veline e miliardi, c'è una cosa che mi fa inc...

21/04/2020 15:51

"D'accordo sul non sentirsi privilegiati. Mi inc... come una bestia quando sento parlare la gente dei calciatori. In SerieC guadagnano 1300 euro e passano magari da giocare a Reggio Calabria a Bolzano, questi oggi sono in difficoltà economica." Cristiano Lucarelli è un fiume in piena. L'ex bomber di Livorno e Napoli, oggi allenatore del Catania, parla a Radio 24 durante Tutti Convocati e dice: " Bisogna cercare di tornare pian piano a una normalità, da un punto di vista professionistico e amatoriale. Sono favorevole a una ripresa graduale, ma deve esserci. Noi si parla di sport, ma potrei citare persone che da due mesi non portano a casa stipendio. Nell'immaginario collettivo si prendono ad esempio quei 10 calciatori che stanno con le veline, discoteche e soldi. Dieci giorni fa il problema in Italia erano i calciatori. I calciatori vengono pagati dai privati e danno al fisco in maniera proporzionata. Il calcio ha in primis una valenza sociale e sarebbe giusto riportare il calcio in casa delle persone. Piaccia o non piaccia, bene o male il calcio finanzia anche altre discipline nel sistema sportivo italiano. Il calcio ha una sua specificità rispetto agli altri sport e si finanzia in maniera diversa. Se fallisce una società di calcio non c'è solo il calciatore, ci sono tante persone che lavorano per una società."