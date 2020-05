Lotito contro Cairo: Querelata la Gazzetta

26/05/2020 08:24

E' guerra aperta tra Lotito e Cairo ma lo scontro non è solo la Lega, dove i due presidenti sonon su sponde opposte in merito all'opportunità di ricominciare subito a giocare. A seguito di un articolo dal titolo “L’ultima di Lotito” sulla rosea, con la notizia del deferimento di Lotito alla Procura Figc dopo la frase su Juventus-Inter: «L’avete vista tutti» ed un excursus degli anni da presidente della Lazio (“Iniziò con il discusso spalmadebiti della Lazio. Da Calciopoli in poi una sfilza di casi, polemiche, processi e scandali”) Lotito ha annunciato querela. Considerando diffamatorio l’articolo della Gazzetta. Ecco il comunicato della Lazio:

“Il dott. Claudio Lotito ha preso atto dell’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, a firma di Sebastiano Vernazza, finalizzato a diffamare e gettare discredito sulla sua persona. La libertà di informazione non consente di violare il diritto della persona alla sua immagine, e quando viene utilizzata solo come schermo per mettere in ridicolo o colpire qualcuno deve essere sanzionata. Il dott. Lotito ha dato quindi mandato ai suoi legali di reagire in tutte le sedi giudiziarie (civili e penali) per ottenere la tutela che la Costituzione assicura alla persona”,