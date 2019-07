Lo scrittore De Giovanni a Wanda e Icardi: "Napoli come Buenos Aires"

25/07/2019 10:04

"Una piazza come Napoli è estremamente adatta all’amore tra Mauro e Wanda che qui troverebbe il terreno ideale". Scende in campo lo scrittore Maurizio De Giovanni per provare a convincere Mauro Icardi, e di pari passo Wanda Nara, a scegliere Napoli per il loro futuro nel mondo del calcio.

E' risaputo che l'Inter ha messo fuori squadra l'argentino per le note vicende di insubordinazione dello scorso anno, sue e delle moglie agente. Oltre la Juventus c'è il Napoli che vorrebbe fare il colpaccio. Per vincere le remore di Maurito a vestirsi d'azzurro lo scrittore de Giovanni in un'intervista al Corriere dello Sport, dice. "Una grande idea. Per tutti. Per lui, per la sua famiglia e per il Napoli. Siamo una grande capitale del Sud del mondo, come Buenos Aires. Siamo di natura la scelta giusta in Italia per un sudamericano. Ecco, questo scriverei a Icardi e alla signora Nara se fossi loro amico. Se Icardi riuscisse a vincere a Napoli, trent’anni dopo l’ultimo scudetto, entrerebbe nel patrimonio culturale di una città. Da leader. Non riesco a immaginare di meglio".