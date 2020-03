Lo Monaco vota: Playoff e playout da giocare in Sardegna

26/03/2020 16:31

“E’ chiaro a tutti che non si fa in tempo a ripartire neanche il 10 maggio…e dunque si deve spostare un po’, e si finirebbe per terminare il 15 luglio. A quel punto da metà luglio fino a ferragosto la Uefa darebbe l’ok per terminare le Coppe europee. Secondo me non si può fare, ma è un’ipotesi su cui si sta discutendo". E' perplesso Daniele Lo Monaco a Tele Radio Stereo: " Giocare le coppe fino al 10 agosto significherebbe fare una partita ogni tre giorni per quelle squadre come la Roma che giocano anche le coppe. L’altra proposta è di dire che non c’è spazio per la formula classica, e allora inventiamoci una formula diversa perchè cristallizzare così il campionato è una formula che non vuole nessuno. Ed ecco che si torna a parlare di play-off e play-out in un posto in Italia più tranquillo, e si sta pensando di giocare in Sardegna…Almeno così si avrebbe una sorta di classifica e ci sarebbe una fine meritocratica del campionato. Altrimenti bisognerebbe dire che questa stagione non c’è mai stata”.