Lo juventino Giletti difende Lotito: Ha coraggio

07/11/2020 12:38

Ritiene che Sarri meritasse più tempo, ha scoperto con gioia che Lazio-Juve si gioca alle 12.30 senza entrare in concorrenza con Non è l'Arena, la sua trasmissione della domenica sera, e difende Lotito anche se sul caso tamponi parla di cosa grave. Massimo Giletti, si sa, è tifoso accanito dei bianconeri, ma soprattutto appassionato di calcio e a Lalaziosiamonoi tifa perchè il calcio non si fermi ("sarebbe una sconfitta") e teme la Lazio di Inzaghi, assicurando che sin dal primo momento era convinto si trattasse della scelta migliore come allenatore ("ci ho sempre creduto perché conosce bene l'ambiente, perché ama la Lazio e perché è un ragazzo intelligente").

Giletti poi difende la figura di Lotito, non per il caso dei tamponi ma per il suo passato e dice