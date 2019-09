Lippi: Stavo per lasciare la Juve per una squadra inglese

07/09/2019 15:16

"Sono stato molto vicino al Tottenham mentre allenavo la Juventus. Furono molto gentili e contattarono mio figlio Davide. Ma non me la sono sentita di lasciare Torino. Per me la Juve è stata come il Manchester United per Ferguson: un club che ho amato tantissimo. E poi non conoscevo l'inglese, e anche per questa ragione ho deciso di rifiutare". La rivelazione è di Marcello Lippi che, intervistato da Sportsmail, ricorda anche il rapporto speciale con Alex Ferguson: "Ferguson è quasi come un fratello per me. Ci siamo scambiati molti regali, una volta gli ho portato da Torino i gianduiotti per i suoi nipoti, ma alla fine se li è mangiati lui. Ma anche il vino, quello buono della mia Toscana. Lui adorava mandarmi le Matrioske con scatole dentro ad altre scatole contenenti il suo Whisky Maccallan del 1971. Un giorno devo chiamare Alex e farmene mandare ancora un po'".