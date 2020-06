Lippi salva l’Inter: “C’è un fatto che ha influito”

26/06/2020 10:56

Marcello Lippi analizza il momento del calcio italiano. L’ex ct della nazionale italiana fa il punto della situazione nel corso di una lunga intervista con il Corriere dello Sport con al centro Inter, Juventus e Lazio.

Il ko della Lazio

“Non si tratta di risultati scontati - spiega l’ex ct della nazionale - ma ce lo aspettavamo. Tutte le squadre importanti hanno manifestato quella che è la loro condizioni fisica. Alcune hanno giocato buone parte, altre meno. Ci poteva stare di tutto, anche il ko della Lazio che era alla sua prima partita dopo l’emergenza. L’Atalanta è una squadra che può battere chiunque. La Lazio è partita forte ma poi ha avuto un momento di calo anche fisico”.

Juventus e Inter

Ma la situazione di Juve e Inter non è diversa da quella dei biancocelesti. Anche la Juventus ha disputato un paio di partite sottotono, in particolare quelle di Coppa Italia, poi però ha reagito contro il Bologna, una squadra che può mettere tutti in difficoltà. Inter? Non mi sembra che sia in crisi, ma credo che abbia pagato il fatto che abbia cambiato molti giocatori tra una squadra e l’altra, credo che abbia influito. Comunque è stata in grado di andare in vantaggio per due volte contro il Sassuolo e non è una cosa da poco. Insomma non l’ho vista così in crisi come ho sentito dire”.