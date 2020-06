Lippi rivela: “La nuova regola avvantaggia la Juve”

05/06/2020 13:32

Marcello Lippi parla della ripresa del calcio italiano e vede ancora la Juventus come la grande favorita per il successo finale. L’ex tecnico della nazionale ha concesso un’intervista a Luciano Moggi sulle pagine di Libero: “Era ora che ci fosse la ripresa. Non mi ero stancato di vedere i tedeschi mi faceva rabbia vedere loro giocare e noi fermi al palo. La Juventus mi sembra ancorala più forte delle altre nei singoli, e soprattutto grazie ad una panchina più lunga. La Lazio sarà sicuramente l’avversario più pericoloso con Immobile e con un gioco di squadra davvero eccellente. Ma non me la sento di escludere completamente l’Inter. I cinque cambi? Credo sia una scelta intelligente viste le tante partite e sicuramente avvantaggia chi ha una rosa numerosa e più qualitativa. Playoff e algoritmo? Spero che il campionato possa finire premiando la squadra più meritevole. Non mi piace né il piano B con i playoff né quello C con l’algoritmo”.