Lippi: Gattuso fantastico, con Icardi avrei fatto così

30/03/2019 12:36

Intervistato da Radio Deejay Marcello Lippi ha toccato diversi temi. Un elogio particolare lo ha rivolto a Gattuso. "Ho un concetto base, con i grandi giocatori. Qualsiasi cosa decideranno di fare la faranno benissimo, sono bravissimi a coinvolgere le persone. Che poi faccia allenatore, direttore generale, magazziniere, poco importa. È una persona fantastica, trasmette grinta e determinazione come nessun altro". Dopo aver rivelato come si sarebbe comportato nel caso-Icardi ("Mi sarei comportato come sempre, privilegiando la squadra, sempre") l'ex ct campione del mondo si sposta sulla Juve in Champions. "Per vincerla serve la convinzione che c'è nella squadra di esprimersi ad alti livelli, poi c'è un valore aggiunto che finora non aveva mai avuto. Le gare con l'Atletico Madrid fanno la differenza, in Spagna ha rischiato grosso. Al ritorno hanno giocato tutti bene e anche Ronaldo è diventato determinante. Prima di andare a giocare a Madrid, la Juventus ha faticato. E pure lui non riusciva a incidere. Il Real Madrid è un animale da Champions, tutti si esprimevano al 100%, poi lui faceva la differenza. C'è la consapevolezza di averla scampata bella. Dybala? Certo che è da Juve, potenzialmente è da grande squadra, deve fare qualcosa di più, capendo che se non viene utilizzato evidentemente ci sono dei motivi".