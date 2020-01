Lippi: Gattuso è mio figliocco, ho un consiglio per i napoletani

22/01/2020 13:30

"Lancio un appello ai napoletani, Rino Gattuso è un mio figlioccio, dico a tutti i napoletani e tifosi di seguirlo. Darà tantissimo alla squadra azzurra, a questa piazza, sono convinto di quello che dico perché lo conosco molto bene". Garantisce Marcello Lippi. L'ex ct campione del Mondo parla a Radio Kiss Kiss e dice: "La Lazio è una delle tre squadre più forti del campionato, se il Napoli è stato in grado di fare una partita di questo livello, sarà una grande iniezione di fiducia in vista della Juventus. Ma una cosa determinante è un'altra, il recupero del pubblico, è molto importante. Conosco molto bene questo ambiente, quando c'ero io dopo due vittorie, in casa con l'Inter c'erano 75.000 spettatori, fu fantastico. All'ultima partita andammo in Uefa. C'erano dei buonissimi giocatori, nessun miracolo, c'era una alchimia fantastica. Pensate che da novembre in poi, quell'anno, non prendemmo gli stipendi fino alla fine dell'anno. Ritrovando l'apporto del pubblico, il Napoli ritroverà sé stesso".