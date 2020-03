Legrottaglie: Scudetto non va assegnato, dispiace per chi voleva vincere

28/03/2020 13:26

"Lo scudetto? Istintivamente direi che lo scudetto non va assegnato. Mi sono anche chiesto se nel regolamento del calcio c’è una regola che preveda una determinata soluzione per una situazione di questo tipo e non credo ci sia. Dispiace per chi voleva vincere, penso a esempio alla Lazio che ancora era in corsa, ma tanto uno scontento ci sarà sempre qualsiasi decisione si prenda". E' il pensiero di Nicola Legrottaglie. L'ex difensore della Juve parla a Sportitalia e dice: "Riprendere? Mi fiderò di quello che i vertici decideranno, io lo accetterò. Ma se posso dire la mia, penso che occorra stabilire una lista di priorità. Se l’interesse è economico tutti vorranno ripartire entro giugno, e bisognerà stilare un certo piano, se invece il messaggio che si vuol mandare è di speranza, nel senso che si riparte perché si possa essere un modello, si può anche riniziare: la differenza la fa la motivazione. Se prevale l’economia, però, saremmo ricordati solo come il mondo dei soldi: questa è l’opportunità per dimostrare che invece nel calcio ci sono valori".