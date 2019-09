Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: Ancelotti cambia tutto, che novità

22/09/2019 13:59

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce e Napoli che si affrontano alle 15 in Puglia. Ancelotti dà corpo alla rivoluzione e fa cambi in tutti i settori. In porta c'è Ospina, in difesa Malcuit e Ghoulam sugli esterni con Koulibaly in coppia con Maksimovic in mezzo. In mediana spazio ad Elmas e Zielinski con Fabian a destra e Insigne a sinistra. In attacco l'inedita coppia Milik-Llorente.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente.