Le previsioni di Marelli su Eriksen, Chala, Rrahmani e Milik

18/09/2020 11:43

Si sbilancia in previsioni e pronostici anche Luca Marelli in vista del via al campionato. Su Facebook l'ex arbitro comasco scrive: "Domani inizia la Serie A, le prime giornate saranno indicative ma, col mercato ancora aperto, i valori reali si vedranno tra un mesetto.

Perciò è il momento ideale per lanciarsi in qualche previsione.

A me piace soprattutto ipotizzare possibili sorprese durante la stagione.

E, secondo me, potrebbero essere queste (mi riferisco al rendimento):

Milan: Calhanoglu, per anni sottovalutato, protagonista (grazie anche ad Ibrahimovic, dinamismo limitato per l'età ma visione di gioco unica)

Juventus: Kulusevski da esterno di centrocampo

Inter: Eriksen dietro alle punte

Lazio: non so, ho la sensazione che non lotterà per i primi quattro posti.

Roma: Milik che, secondo me, ha potenzialità enormi mai del tutto espresse a Napoli

Atalanta: Piccini è ideale nel gioco di Gasperini, se il fisico lo sosterrà

Napoli: sarebbe scontato Osimhen ma punto su Rrahmani che non farà rimpiangere Koulibaly (sempre che parta, eventualità sulla quale ho seri dubbi)