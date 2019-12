Le pagelle di Mazzocchi fanno infuriare i tifosi dell'Inter

24/12/2019 10:30

Voleva essere un gioco per Natale ma le pagelle alla stagione fatte da Marco Mazzocchi su twitter hanno generato polemiche sui social. Il giornalista Rai ha dato 6,5 sia alla Juve che all'Inter per questo avvio di stagione (8 all'Atalanta, 7,5 alla Lazio e 7 alla Roma) e proprio il voto ai nerazzurri è stato assai contestato. Su twitter Mazzocchi spiega: "L’arrivo di Conte vale il primato condiviso con la Juventus. Qualche infortunio ne ha condizionato il cammino ma sono alcune amnesie (tipo Firenze) che non vanno. Benissimo Lautaro, bene Lukaku. Un voto in meno per l’eliminazione Champions. 6,5". Arrivano reazioni sdegnate dei fan nerazzurri: "Ok fuori dalla Champions ma ha delle fortissime attenuanti considerando gli infortuni. Io avrei dato un 7 visto che Conte, al primo anno, si è issato al 1° posto insieme a pari punti con la corazzata" o anche: "Dunque, Juve e Inter a pari punti, la prima con una rosa di 429 giocatori e monte ingaggi triplo, la seconda con rosa di 14 titolari annientata da 2 mesi dagli infortuni: 6,5 entrambi, direi che il voto non fa una grinza" o ancora: "Mettici pure che è l'Inter e non la Juve e dagli un bel 3 a questa squadraccia... Boh, io veramente non so più cosa dire" e infine: "Stessao voto della Juve che stravince da anni con campioni... noi con una rosa simile a quella dell’anno scorso abbiamo gli stessi punti, migliorato gol fatti e subiti e prendiamo lo stesso voto?!?! Imbarazzante".