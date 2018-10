Le mosse di Zhang: Marotta a dicembre, poi 2-3 top-player per l'Inter

28/10/2018 10:01

L'ha inserito nel suo manifesto programmatico nel giorno della sua elezione a presidente: Steven Zhang vuol fare dell'Inter “il club più vincente al mondo”. Altro che basso profilo, il rampollo di casa Suning pensa in grande e l'ha ribadito a chiare lettere: «Vorrei tutti i migliori, giocatori e dirigenti». E la prima mossa del neo-presidente sarà proprio legata al management. Il primo colpo di mercato dell'Inter sarà Beppe Marotta, al di là delle ovvie smentite di rito. L’ex ad della Juventus la prossima settimana si incontrerà con Agnelli per chiudere il suo rapporto. Una volta libero, Marotta potrà unirsi alla squadra dirigenziale nerazzurra, magari già da dicembre. E scatterà pertanto il secondo step, quello legato agli acquisti. Zhang vuole ampliare i ricavi attraverso il mercato asiatico e americano ma anche con nuovi sponsor, con i soldi dell'Uefa e con nuove strategie. Vincere aiuta a guadagnare, quindi non si baderà a spese per rafforzare la squadra. Già individuati i settori dove agire. In pole c'è sempre il sogno Modric. Se le cose col Real non migliorano, il croato chiederà nuovamente di andar via e stavolta sarebbe accontentato. Zhang però vuole anche un altro top-player e piace tantissimo Anthony Martial, esterno d'attacco del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno mentre per il centrocampo si pensa sempre all'ambitissimo Nicolò Barella del Cagliari.