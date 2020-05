Lazio, una “scorciatoia” per riprendere gli allenamenti

01/05/2020 09:28

La Lazio è stata la società che sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus ha sempre spinto per un piano per la ripresa del campionato. Ora stando quanto riporta il portale Cittaceleste.it, il club di Lotito avrebbe trovato un modo per aggirare il DPCM del governo Conte per portare i giocatori sul terreno di gioco. Secondo quanto si legge, la Lazio farà allenare i giocatori a piccoli gruppi o anche singolarmente a Formello, anche se il centro sportivo da un punto di vista formale rimarrà chiuso. Fino al 18 maggio la società sta lavorando su distanza e in sicurezza usando la scusa del trattamento terapeutico che è consentito dalle ultime disposizioni. Il club biancoceleste avrebbe già applicato questo metodo con Leiva (da tempo infortunato), ma anche con Luiz Felipe e Milinkovic.