Lazio, tifosi impauriti: “Non c’è giustificazione”

17/10/2020 20:30

Seconda sconfitta in quattro partite per la Lazio che non ha di certo cominciato la stagione nel modo migliore. Contro la Sampdoria, un passo falso pesante per la formazione biancocelesti apparsa una lontana parente di quella ammirata nella scorsa stagione. E sui social già cominciano i primi processi virtuali. Massimo Caputi attacca: “Seconda pesate sconfitta e solo 4 punti in 4 gare, nella Lazio suona più di un campanello d’allarme dopo questo deludente inizio di stagione. Le assenze non giustificano la prestazione anche riconoscendo tutti i meriti alla Sampdoria, brillante e determinate”, scrive il giornalista su Twitter.

Ma sono tanti i tifosi che sui social cominciano a essere preoccupati da questa situazione: “Male davanti, al centro steccano i top, in difesa follia collettiva, assenti eccellenti e si spiega il 3-0”. E c’è chi attacca senza mezzi termini: “Doveva essere la stagione in cui cristallizzare un livello più alto e invece mercato imbarazzante e ambiente di giornalisti da Corea del Nord. Ci riportano alla mediocrità”