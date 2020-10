Lazio, Tare non ha paura: “Ce la giochiamo con tutti”

01/10/2020 19:16

La Lazio si prepara al ritorno in Champions League. Oggi è arrivato anche il sorteggio di Ginevra, con la squadra inserita nel gruppo con Borussia Dortmund, Zenit San Pietroburgo e Bruges. E a commentare il girone biancocelesti ci pensa il ds Igli Tare: “La mia prima impressione è che si tratta di un girone molto buono. La nostra squadra se la può giocare con tutte e tre. Va detto che affrontiamo team che sono esperti della Champions League. Il Borussia Dortmund è una squadra con una certa esperienza. Nell’ultimo periodo hanno cambiato anche la guida tecnica e sono entrati in una nuova fase. Ma la loro filosofia è quella di giocare un calcio offensivo. Credo che molto dipenderà anche dal calendario. Noi dobbiamo farci trovare pronti, in queste competizioni serve sempre molta cattiveria perché il livello è molto alto come abbiamo visto contro l’Atalanta. Tutti gli avversari sono difficili da affrontare, i nostri ragazzi devono sapere che serve responsabilità nel rappresentare la società e la maglia con grande orgoglio”.

Le avversarie

Il direttore sportivo della Lazio analizza le avversarie che si pareranno di fronte nel cammino europeo: “Si tratta di un’esperienza unica per la nostra crescita. Lo Zenit è la classica squadra russa che ha grande fisicità e qualche ottima individualità come Malcom, ma hanno avuto difficoltà nel fare mercato. Il Bruges gioca un bel calcio, molto aggressivo con Vanaken che è il loro miglior giocatore. Partecipano ogni anno quindi sono da tenere d’occhio”.