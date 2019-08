Lazio-Roma, probabili formazioni: Le scelte di Fonseca

31/08/2019 16:08

Non ha voluto dare indicazioni di formazione Fonseca per la Roma che domani alle 18 affronta la Lazio nel derby. Dovrebbe fare il proprio esordio in maglia giallorossa Zappacosta, ballottaggi tra Mancini (favorito) e Juan Jesus e tra Cristante (in pole) e Diawara. Alle spalle di Dzeko agiranno Florenzi, Zaniolo e Under. Nella Lazio sulla corsia destra ci sarà Lazzari, con Lulic a sinistra, al centro si muoveranno Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco il tandem Correa-Immobile. Queste le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.