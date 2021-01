Lazio-Roma, probabili formazioni e dove vederla

14/01/2021 15:28

Il derby della capitale apre la penultima di andata di Serie A in un inedito anticipo del venerdì sera. In programma il 15 gennaio alle 20.45 all'Olimpico e trasmessa in diretta su Sky, ai canali numero 202, 249 e 251 del satellite o numero 473 e 483 del digitale terrestre, Lazio-Roma farà dunque da apripista per un turno ricco di emozioni e impreziosito anche dal derby d'Italia di domenica sera tra Inter e Juventus.

Lazio-Roma, le scelte di Inzaghi e Fonseca

Biancazzurri in apprensione per le condizioni di Luis Felipe, che nelle giornata di ieri ha accusato un affaticamento ed è quindi in dubbio. Il brasiliano dovrebbe comunque farcela e completare con Acerbi e Radu la linea difensiva davanti a Reina. In avanti si rivede Correa, ma dalla panchina. Spazio dunque ancora a Caicedo, più che a Muriqi, al fianco di Immobile. A centrocampo pochi dubbi con Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic.

Tra giallorossi, in conferenza stampa Fonseca ha dichiarato di avere già chiaro l'undici di partenza. Resta il ballottaggio Cristante-Villar (con quest'ultimo leggermente in vantaggio), ma per dieci undicesimi la Roma è fatta. Con Pau Lopez a sostituire ancora Mirante, Spinazzola e la rivelazione Karsdorp sulle fasce, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Veretout al centro e dietro il trio Ibanez, Smalling e Mancini. In panchina si rivede Pedro.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Lazio-Roma.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villari, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca