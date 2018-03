Lazio-Juve, sfida tra i migliori attacchi ma quando Max sfida Inzaghi...

03/03/2018 09:42

Il sito ufficiale della Juventus individua alcuni spunti di riflessione, tra numeri, statistiche e curiosità. del big match Lazio-Juventus di questo pomeriggio e scrive:

Lazio e Juventus si sono incrociate 147 volte in Serie A: i bianconeri hanno vinto 78 di questi confronti, con 33 successi biancocelesti e 36 pareggi a completare il bilancio. La Juventus è infatti la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A (78).

Nella partita di andata la Lazio ha vinto, dopo una serie di 25 sfide con i bianconeri nel massimo campionato in cui non aveva ottenuto nemmeno un successo (6N, 19P). Solo una volta nella storia della Serie A la Lazio ha vinto sia la sfida d’andata che quella di ritorno contro la Juventus (stagione 1942/43).

Infatti, il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l’1-1, finale di 17 incontri, l’ultimo nel gennaio 2014.

Sono 73 i confronti tra queste due squadre in casa della Lazio in Serie A: 31 i successi bianconeri contro i 24 biancocelesti (18 pareggi completano il bilancio). In casa la Lazio non vince contro la Juventus da dicembre 2003 in Serie A: nove successi bianconeri e tre pareggi nel periodo. Nelle ultime otto partite casalinghe in campionato contro la Juventus la Lazio ha segnato un solo gol.

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato: i biancocelesti non arrivano a tre clean sheet consecutivi da marzo 2015. Inoltre, viaggia a una media di due punti a partita in questo campionato: solo tre volte ha fatto meglio (1998/99, 1999/00 e 2000/01) sempre piazzandosi sul podio a fine anno. Dato confermato anche dalle ultime prestazioni fra le mura domestiche: la squadra di Inzaghi ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, segnando in media tre gol a partita.

Con 23 gol in 23 partite, Ciro Immobile ha eguagliato il suo record di reti in una singola Serie A (23, nel 2016/17). Solo lui (14) ha segnato più di Paulo Dybala (nove) in trasferta in questo campionato, andando in rete anche 5 volte di testa, nessun giocatore ha fatto meglio in questo campionato. Fra l’altro, le prime tre partite in Serie A di Immobile sono state in maglia bianconera.

Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista più giovane ad aver segnato almeno nove gol nei cinque maggiori campionati europei 2017/18. Lui e la Joya, (entrambi a quota cinque) sono i due giocatori del campionato che hanno segnato di più da fuori area.

Solo Candreva e Insigne hanno mandato più volte un compagno al tiro rispetto a Luis Alberto (63). Nessun giocatore ha fornito più assist vincenti di Immobile e Luis Alberto (entrambi a quota otto) in questo campionato - Pjanic segue a quota sette. Martín Cáceres ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro la Juventus, a dicembre con la maglia del Verona. Martin è un ex: ha disputato 77 partite di Serie A con la maglia della Juventus, realizzando in totale quattro gol.

Marco Parolo ha segnato un gol in 14 sfide di Serie A con la Juventus, nel primo incrocio casalingo: marzo 2011 a Cesena. Massimiliano Allegri ha vinto tre dei quattro confronti in Serie A con Simone Inzaghi: successo dell'allenatore biancoceleste all'andata. Il nostro tecnico ha affrontato 18 volte la Lazio in Serie A: per l'allenatore toscano nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

Oltre ad essere i due migliori attacchi del campionato, Juventus e Lazio (entrambe 35) sono le due squadre che hanno segnato di più nelle seconde frazioni di partita, e sono con rispettivamente 11 e 10 gol sono le due squadre che hanno segnato di più da fuori area in questo campionato. Qualità anche in difesa: nessuna squadra ha concesso meno gol di testa rispetto a Lazio e Juventus (tre) in questo campionato.

Da una parte la Lazio è la squadra che ha segnato di più nei 15 minuti finali di partita in questo campionato (14 gol), dall'altra la Juve è quella che ha concesso di meno nello stesso periodo (uno).

Sono 12 i gol segnati dalla Lazio con i difensori, almeno quattro più di ogni altra squadra nella Serie A 2017/18.

Lazio (22%) e Juventus (21%) hanno le due migliori percentuali realizzative del campionato.

La Juventus è la squadra che è stata più in vantaggio (1275 minuti) e per meno tempo sotto nel punteggio (162) in questo campionato.