Lazio-Inter: le probabili formazioni

15/02/2020 11:50

Sfida di altissima classifica con in ballo anche un pezzo di scudetto tra Lazio e Inter. Domani alle 20.45 le due squadre saranno in campo per un match che promette scintille. La Lazio ha solo un indisponibile: Lulic. Al suo posto ci sono due opzioni Jony e Lukuku, che vorrebbe affrontare il fratello in maglia interista. In difesa altro ballottaggio quello tra Patric e Luis Felipe. In attacco Inzaghi dovrebbe dare di nuovo spazio a Caicedo e a Immobile.

Conte, invece, potrebbe concedere la maglia da titolare a Eriksen, c’è grande curiosità intorno all’ex Tottenham e i tifosi vorrebbero vederlo in campo. Indisponibili Sensi e Gagliardini, in difesa invece torna Bastoni al posto di Godin.

Lazio: (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte