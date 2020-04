Lazio, Diaconale ancora scatenato: nome nuovo nel mirino

20/04/2020 17:17

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, è diventato uno dei grandi protagonisti nel corso di questo periodo di sospensione del campionato. Portavoce di un altro personaggio senza peli sulla lingua come Claudio Lotito, Diaconale si è fatto notare per moltissime polemiche e ora sembra aver messo nel mirino anche il presidente del Coni, Malagò: “Le parole di Spinelli contro Lotito? E’ un periodo in cui le condizioni in cui siamo tendono ad alimentare un clima di tensione - ha detto a Punto Nuovo Sport Show - C’è chi riesce a mantenere la calma e chi no, ma non si possono pretendere atteggiamenti cauti da parte di tuti. Avrà usato quelle parole per essere in sintonia con gli scaricatori di porto che lui gestisce a Livorno. Malagò? Molte persone chiedono di non assegnare lo scudetto, ma non è quello il problema, ma quale futuro ci sarebbe da un punto di vista economico e sociale. Non so se Malagò voglia mettere le mani sul mondo del calcio, ma so che come presidente del Coni dovrebbe preoccuparsi di dare indicazioni su come vorrebbe la ripresa complessiva nel mondo dello sport”.