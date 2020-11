Lazio, che caos: l’incubo continua

18/11/2020 19:16

La situazione in casa Lazio continua a essere piuttosto confusa e non sembra raggiungere la fine. Nella giornata di oggi infatti Ciro Immobile ha dovuto fare i conti con un nuovo contrattempo. L’attaccante biancoceleste è stato infatti costretto ad annullare la visita di idoneità alla Clinica Paideia in quanto è risultato nuovamente positivo al tampone per il Covid. La visita era stata prenotata dopo che il campione effettuato ieri aveva dato esito negativo. Ora in seguito a questa nuova positività il giocatore dovrà invece rimanere in isolamento.