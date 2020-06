Lady Rugani: Mi avvisò lui del virus, sarei svenuta a sentirlo in tv

20/06/2020 11:39

"Erano le dieci di sera, stavo guardando la tv. Mi ha chiamato Daniele tre secondi prima che lo annunciassero al tg, per fortuna. Se lo avessi appreso dalla televisione sarei svenuta. Scoppio a piangere, vado nel panico. Qualche giorno prima si sentiva stanco, aveva un po' di febbre. Sembrava un'infulenza". Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, parla a Sportweek del coronavirus che ha contratto insieme al suo fidanzato. Dei dolori passati e superati e delle gioie in arrivo, come il figlio che sta per nascere: "Per precauzione avevamo deciso che fosse meglio andasse alla Continassa dove tutti i calciatori hanno una cameretta a disposizione. Ma mai potevamo immaginare che fosse coronavirus o forse rifiutavamo l'idea. Ci crolla il mondo addosso. Daniele rimane in quella cameretta per 35 giorni. Con febbre, sonnolenza, il fiato corto e dolori ovunque. Mi diceva: 'Non riesco a fare nulla, sudo al minimo sforzo'. Poi i i sintomi per fortuna vanno via e si riprende, piano piano ricomincia ad allenarsi, sempre in camera". La Persico però era già incinta "Era febbraio, San Valentino ed era ancora tutto normale. Lui in ritiro ed io a casa. Doveva giocare e non gli dico niente per non distrarlo. Gli preparo una sorpresa: stampo una foto dei nostri 5 San Valentino insieme, l'ultima è l'ecografia. Ci ha messo un po' a realizzare, poi è scoppiato di felicità. Il Covid-19 non gli ha permesso di assistere a tutte le ecografie ma io ho registrato tutto. Le riguarda e gli vengono gli occhi lucici. Sì, è al settimo cielo, si alza al mattino e ha una grinta incredibile, voglia di andare allenarsi e giocare. Sono così contenta. Maschio o femmina? Lo sapremo a giorni. Stiamo scegliendo i nomi: Edoardo, Riccardo e Tommaso. Bianca, Azzurra e Ginevra. Ma cambiamo spesso idea. Lui vorrebbe un maschietto, io una femminuccia".