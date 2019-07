La stella del Triplete ricorda: vi svelo il segreto di quella Inter

27/07/2019 09:41

In attesa che Conte provi a riportare l'Inter ai fasti di un tempo, ai tifosi nerazzurri per ora non resta che vivere che nei ricordi del Triplete, ultima grande abbuffata di vittorie nerazzurre ancora oggetto di invidia e sfottò con le altre squadre. Proprio su quelle grandi vittorie è tornato una stella di quel Triplete, Samuel Eto'o.

A margine di un evento organizzato da La Liga Legends, il camerunense è stato avvicinato da Dazn: "Credo che il gruppo che ho avuto nell'Inter, se non il migliore, è stato uno dei migliori nel mondo. Non avevamo la qualità del Barcellona o del Real Madrid, però eravamo un gruppo di uomini e un grande allenatore, la persona più sincera che ho conosciuto nel calcio; José Mourinho. Giocavamo un calcio differente. Ero disposto a fare il terzino sinistro se serviva. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia e di aver fatto vivere grandi momenti ai tifosi nerazzurri".