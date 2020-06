La Stampa scopre il tallone d'Achille della Juve

28/06/2020 12:26

Balbetta ancora ma vince e resta la favorita. La Juventus è davanti a tutti in serie A, ha ancora 4 punti sulla Lazio e lo scontro diretto in casa. Abbastanza per considerarla la netta favorita per La Stampa che però trova il neo: la Vecchia Signora lamenta qualche acciacco quando deve giocare su più fronti mentre quando può concentrarsi solo sul campionato, non sbaglia un colpo: i 15 punti lasciati per strada finora, sugli 84 disponibili, sono tutti arrivati in occasione di partite giocate in prossimità di impegni di Champions o Coppa Italia. "Come dire che i ragazzi di Sarri, quando possono concentrarsi su un solo obiettivo, non sbagliano mai. Così, per esempio, il pareggio sul campo del Lecce nel girone di andata era arrivato dopo la partita contro il Lokomotiv Mosca, idem il 2-2 casalingo contro il Sassuolo giunto pochi giorni dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid. E il ko di Roma contro la Lazio del 7 dicembre aveva preceduto di pochi giorni la trasferta sul campo del Bayer Leverkusen. Anche la sconfitta al San Paolo col Napoli (26 gennaio) era stata introdotta da un match infrasettimanale, ovvero dal successo contro la Roma in Coppa Italia".