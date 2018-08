La scommessa di Ancelotti, vincere senza top-player

20/08/2018 10:01

Le bambole potranno rimanere anche spettinate, non è per questo che Carlo Ancelotti è venuto a Napoli. Non è sicuramente sufficiente la vittoria all'Olimpico contro la Lazio per fugare del tutto i dubbi e le paure di un'estate bipolare, vissuta tra esaltazioni e sogni prima e delusioni cocenti poi con un mercato asfittico, privo di acquisti di nome e a rimorchio doloroso degli acquisti delle rivali (da Ronaldo a Higuain, da Pastore a Nainggolan), ma i tre punti alla prima giornata sono sicuramente un biglietto da visita importante e fieno in cascina nell'attesa che questo Napoli gli cresca tra le mani. La vera scommessa di Ancelotti è questa: vincere dove non si vince mai e farlo senza tutti quei campionissimi che hanno accompagnato la sua carriera da tecnico vincente ovunque. Senza Ibra, senza Sheva, senza Ronaldo, senza Lewandowski e l'elenco sarebbe infinito. I top-player ora si leggono solo sui tweet (anche Beckham ha voluto congratularsi via social per il debutto vincente in azzurro di Ancelotti). Tutto grasso che cola per De Laurentiis, chiaro, ma Ancelotti vuol conquistare tutti con il suo calcio, con le sue idee e con questo gruppo che ha ereditato dalle gestioni Benitez e Sarri cui sono stati aggiunti Verdi e Fabiàn, per ora ancora ai box. Un Napoli destinato a cambiar pelle e che già sta “squamando” a quanto si è visto. Niente più difesa altissima, niente più tiki-taka all'infinito, niente più obbligo di due tocchi, calcio più verticale e meno orizzontale, più libertà alla fantasia di trequartisti ed attaccanti (Zielinski il primo a beneficiare dell'addio di Sarri). Ha bisogno di tempo, chiaro. Il patron glielo ha concesso, il pubblico dovrà farlo perchè cancellare tre anni di calcio robottizzato e di movimenti sempre uguali richiede pazienza, ma anche questa è la scommessa di Carlo. Non ha chiesto nessuno sul mercato, lo ha ribadito all'infinito. Non è stato affabulato da promesse finte, non ha chiamato Benzema o Di Maria, ha semplicemente chiesto che non venisse ceduto nessuno, da Mertens a Koulibaly. Ora se la vedrà lui, a gestire al meglio una rosa ricca dove tutti troveranno spazio. Nel Napoli che ha vinto all'Olimpico parecchie frecce sono rimaste nel feretro: tutti i nuovi acquisti (da Ospina a Fabiàn e Verdi) ed anche i big del recente passato come Mertens, ma sono tutte frecce pronte ad essere cambiate e scoccate per far centro. La gara col Milan di sabato già si carica di entusiasmi ed aspettative: sarà il suo esordio al San Paolo nella sfida ai grandi ex Higuain e Reina. La scommessa è appena partita...

Stefano Grandi