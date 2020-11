La lettera di Maradona commuove i tifosi del Napoli

01/11/2020 11:10

Ha ricevuto una valanga di auguri, di messaggi, di video, di regali. Diego Maradona non ha potuto godersi al meglio la festa per i suoi 60 anni a causa del Covid e dell'emergenza sanitaria in tutto il mondo ma ha voluto scrivere, attraverso il quotidiano Il Mattino, una lettera di ringraziamento a tutti i tifosi del Napoli che lo hanno inondato di frasi d'amore con ogni mezzo. Il Pibe ha commosso i fan con una risposta emozionante, in cui ha ricordato i trionfi con la maglia azzurra, dicendosi poi sorpreso per l'affetto di tutti coloro che per ragioni di età non hanno vissuto quegli anni d'oro e che egualmente lo amano senza averlo mai visto giocare dal vivo. Questa la lettera di Diego: