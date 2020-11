La Lazio al contrattacco: “Hanno provato a darci una spallata”

10/11/2020 15:30

La situazione in casa Lazio continua a essere molto delicata. In questo momento c’è un’indagine in corso per capire se la società del presidente Lotito abbia voluto le regole in merito al caos tamponi che si è scatenato qualche giorno prima della gara con la Juventus. Ora la società biancoceleste passa al contrattacco attraverso le parole del responsabile della comunicazione, Stefano De Martino: “La Lazio - ha detto a Radio Olympia - si è sempre comportata secondo le regole. Abbiamo fatto un comunicato in cui abbiamo chiarito di aver sempre rispettato il protocollo e di aver collaborato con gli organi preposti. Dopo anni ormai i tifosi hanno capito i meccanismi, ma ora è la giustizia che deve farse il suo corso. Siamo più maturi rispetto al passato e ci rendiamo conto che in questa vicenda c’è stato il tentativo di darci una spallata. Ne siamo coscienti ma sappiamo di rispettare le regole. Gli attacchi a livello mediatico ci permettono di combatterci, ci danno maggiore unione e forza”.