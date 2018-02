La Juve ritrova Matuidi ma perde anche De Sciglio dopo Bernardeschi

21/02/2018 15:34

Note positive e meno felici per la Juventus che ha ripreso gli allenamenti a Vinovo dopo i due giorni di riposo concessi da Allegri. E' tornato in gruppo Matuidi, che dovrebbe essere disponibile per la doppia sfida con l'Atalanta in campionato prima e coppa Italia poi, ma si è fermato De Sciglio. Il terzino non ha partecipato all'allenamento a causa di un trauma distrattivo alla coscia sinistra riportato nel corso del Derby: dopo il primo controllo strumentale, si attendono ulteriori verifiche che verranno effettuate nei prossimi giorni ma per domenica è out. Questa mattina, intanto, Federico Bernardeschi ha ancora fatto delle terapie al ginocchio dopo l'infortunio patito nel derby. Il numero 33 juventino nei prossimi giorni farà gli esami e si saprà quando rientrerà a disposizione di Massimiliano Allegri. Per Bernardeschi però c'è cauto ottimismo e dovrebbe esserci per la gara di Champions League contro il Tottenham, le sensazioni sono positive anche per Higuain che contro l'Atalanta non dovrebbe esserci ma dovrebbe essere a disposizione la prossima settimana o per la Coppa Italia o per la partita contro la Lazio.