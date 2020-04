La frase di De Laurentiis in assemblea fa infuriare Preziosi

28/04/2020 08:28

Continuano ad essere terreno di scontri aspri e di polemiche velenose gli incontri in call-conference per le assemblee di Lega. La Repubblica riporta una frase che avrebbe detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e che avrebbe fatto infuriare soprattutto il patron del Genoa Preziosi. Il n.1 del club partenopeo avrebbe detto: "Il Covid finirà per far sparire quelle squadre medio piccole che vivono sopra le proprie possibilità". Repubblica scrive inoltre che il fronte per tornare a giocare è guidato da Roma e Lazio. Ricorda che tra i contrari c’è Malagò definito in sintonia con il ministro Spadafora. Ma anche di alcuni club della stessa Serie A: Brescia e Torino ritengono che giocare non si possa, come Sassuolo e Udinese.