La foto di Douglas Costa spacca il web, che polemiche

25/06/2020 09:21

Che sta vedendo Douglas Costa su Instagram? Nessuna frase, solo un'espressione divertita con la mano sulla fronte a scrutare l'orizzonte. Se ci fosse un fumetto sulla sua testa forse reciterebbe "dove sono?". L'immagine postata dall'esterno della Juventus Douglas Costa dopo le partite di campionato di ieri sera - che hanno fatto abbassare la cresta alle due inseguitrici dei bianconeri - è diventata presto virale. Con il pari di ieri l'Inter ora è a -8 mentre la Lazio, sconfitta dall'Atalanta, è scivolata a -4. Il brasiliano dà proprio l'idea di cercare in lontananza le rivali e il suo post su Instagram ha fatto scatenare i follower che hanno replicato con centinaia di commenti.

Douglas Costa, stai cercando l'Inter?

La maggioranza è compatta e chiede divertita: "Stai cercando l'Inter?". Un altro utente osserva: "Stai cercando dove è andato a finire il tiro di Gagliardini?" oppure: "In lontananza stai vedendo il prossimo doppio passo e gol che farai vero Bro!?".Non tutti però sono commenti soft. C'è chi scrive: "IO MENTRE CERCO IL “BUON GIOCO” DI SARRI", un altro attacca: "Se vedi male ti devi mettere gli occhiali". Un tifoso bianconero punge: "È quello che facciamo tutti noi quando ti vediamo per due partite di fila in campo". Un altro è cattivo: "Vedi il tuo prossimo infortunio?". Infine la chiosa di un fan del Napoli: "Stai cercando la coppa Italia?".