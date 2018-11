La fidanzata di Rugani con una foto rivela futuro difensore

12/11/2018 11:38

Del suo futuro si parla da tempo: Daniele Rugani è l'eterna promessa della difesa della Juventus, che rimanda all'infinito il ricambio generazionale e si mantiene ancora aggrappata alla BC, Bonucci-Chiellini. L'ex Empoli vuol giocare di più ma è costretto a contendersi un posto anche con Benatia e sembra sempre più intenzionato ad andar via. Tra i suoi estimatori c'è il suo scopritore, quel Maurizio Sarri che lo ebbe in Toscana e che ha sempre provato a portarselo dietro a Napoli prima e al Chelsea dopo. E proprio i Blues sarebbero intenzionati ad accontentare il tecnico in tuta che non vede benissimo David Luiz come centrale al fanco di Rudiger e considerando che Gary Cahill è destinato a lasciare Stamford Bridge. Rugani piace anche al Manchester United (e la Juventus potrebbe inserirlo in un pacchetto assieme a Sandro o Mandzukic per arrivare a Pogba) ma allo stato in pole position c'è il Chelsea. Che sia proprio l'Inghilterra la probabile destinazione del giocatore l'ha (involontariamente?) fatto intuire la fidanzata di Rugani.

FOTO RIVELATRICE - Su Instagram Michela Perisco ha infatti postato una foto che la ritrae assieme al giocatore con un libro di inglese (“In english please”) e un quaderno per gli esercizi con frasi evidenziate in giallo. La scritta è esplicita: “lezioni di inglese”. Tantissimi i commenti dei follower, molti anche spaventati dall'idea di perderlo. Uno scrive: “Spero che l’inglese sia solo per cultura e non per andare in Inghilterra a gennaio!”. Fatto sta che l'affare sembra più che probabile. Rugani ha un contratto fino al 2021 e la Juve spese 26 milioni di euro per acquistarlo ma non è mai riuscito a esplodere in bianconero.