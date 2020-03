La A ha deciso quando riprendere allenamenti, domani l'ufficialità

19/03/2020 08:33

Ci si può allenare o noi in questi giorni? E' scontro aperto tra i club di A sull'opportunità di riaprire i centri sportivi e riprendere l'attività. Lazio e Napoli sono favorevoli, come Cagliari e Milan (anche se con meno convinzioni), altri sono contrari (in primis chi come Juve, Fiorentina, Samp ecc che sono in quarantena) e seguono la linea raccomandata dalla Federazione dei medici e dal'Aic. Dopo riunioni e liti, è emersa una linea che l’assemblea dei club di venerdì trasformerà in disposizione ufficiale, votata dalla maggioranza: tutti in campo solo dal 4 aprile. Data che permetterebbe alle squadre oggi in isolamento di aggiungersi alle altre. Vale per gli allenamenti di gruppo: allo stesso tempo infatti non è escluso che alcuni club ripartano con una preparazione personalizzata o in piccoli gruppetti.