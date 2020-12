L'arbitro di Inter-Shakhtar porta fortuna

07/12/2020 11:02

Sarà Slavko Vincic, 41enne arbitro di Maribor (Slovenia), il direttore di gara designato per la cruciale sfida di Champions League di mercoledì (ore 21, diretta su Sky) che a San Siro vedrà di fronte Inter e Shakhtar Donetsk per l'ultima giornata del girone B. Assistenti gli sloveni Tomaž Klan?nik e Andraž Kova?i?, con Rade Obrenovi? nelle vesti di quarto uomo. In sala Var ci sarà invece il polacco Pawel Gil, con Jure Praprotnik. Vincic porta fortuna all'Inter: fu l'arbitro di Inter-Getafe 2-0 nella scorsa stragione per gli ottavi di Europa Leagie e diresse anchel'1-1 dei nerazzurri nel 2014/2015 in casa del Saint-Etienne, sempre in EL. Questi I precedenti con le altre squadre italiane: ha diretto la Lazio, 1 vittoria ed 1 sconfitta ed un pareggio invece per la Fiorentina.