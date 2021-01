Kung fu Ibra fa impazzire il web

10/01/2021 09:30

E' tornato. Una manciata di minuti col Torino in attesa di riprendere appieno la condizione: Ibrahimovic è di nuovo il centravanti del Milan, pronto a mettere altri minuti nelle gambe già martedì in coppa Italia sempre contro i granata. I tifosi rossoneri esultano ma a far scattare gli applausi per il bomber svedese non sono state le giocate nel finale di ieri, bensì il suo riscaldamento durante la gara. Ad uso e consumo delle telecamere, Ibrahimovic si è esibito in una sorta di allenamento di taekwondo: ha "usato" un preparatore come "ostacolo", scavalcandolo più volte con le sue lunghe gambe, mentre il dipendente rossonero rimaneva impassibile.

Tifosi Milan a bocca aperta per la mossa di Ibra

Un video che ha fatto il giro del web scatenando una ridda di commenti sui social: "se lo prendeva lo mandava in prognosi riservata" o anche: "Bruce Lee e Carla Fracci scansatevi", oppure: "Kung Fu Zlatan".

Non mancano reazioni ironiche: "Ho provato a rifare quella roba di Ibrahimovic, adesso sono paraplegico", oppure: "Se faccio sta cosa io ritrovano la mi gamba in cima al Monte Amiata" e poi: "Ed io che dopo 4 addominali ho il fiatone e mi guardo allo specchio compiaciuto.. " o anche: "Bisogna avere la stessa fiducia nel mondo del preparatore del Milan. P.s Clonatelo!". Infine la chiosa: "È talmente il loro anno che Ibrahimovic è il favoritissimo a Sanremo".