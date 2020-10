Kumbulla: Mi volevano in tanti ma ho scelto la Roma

01/10/2020 12:40

"Per me avere compagni di reparto giovani è una motivazione in più. Siamo giovani, ma abbiamo dimostrato di essere concentrati e coese. Essendo giovani possiamo andare avanti e migliorare, ma senza dimenticare che ci sono anche gli altri". E' il giorno di Kumbulla alla Roma. Il difensore acquistato dal Verona era seguito anche da Lazio e Inter ("Si è parlato di tante società, ma quando mi ha chiamato la Roma non ho esitato, sono superfelice") e ammette: "Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima. Non ho esitato, ovviamente per la società, per la città e per i tifosi. È stato facile scegliere. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità". Dopo una parentesi sull'emergenza covid ("Se ne parla, ma siamo fiduciosi delle misure che stiamo prendendo a Trigoria. Non siamo preoccupati") Kumbulla si mette a disposizione di Fonseca: "Posso giocare ovunque in difesa, ovunque il mister mi metta io gioco, penso di poter migliorare nell'impostazione e sul piede debole". Ultima riflessione sull'esordio agrodolce con la Juve: "Ero felicissimo per il debutto, giocare contro la Juventus è stato emozionante. Però c'è anche un pizzico di rammarico, non siamo riusciti a prendere i tre punti, meritavamo di vincere".